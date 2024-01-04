Выставка «Россия» побила рекорд по дневной посещаемости

Международная выставка-форум «Россия» в Москве за 3 января приняла 156 тысяч гостей, что стало новым рекордом посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба выставки, пишет РИА Новости.

Пресс-служба отметила, что всего за первые два месяца работы выставку посетили почти 4 миллиона человек.

На выставке «Россия» 31 декабря Новый год встретили более 120 тысяч человек со всей страны. Однако следующий два дня выставка не работала.

Выставка «Россия» возобновила работу 3 января после двух технических дней. За это время специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей. Для посетителей подготовили специальную новогоднюю программу.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Все это время гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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