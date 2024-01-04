Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке пущенная с улицы петарда пробила стеклопакет и подожгла шторы

ННовый Владивосток: петарда пробила окно, от искр загорелись шторы и подушка

close
100%
«ННовый Владивосток»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ННовый Владивосток»

Во Владивостоке от неудачно пущенной петарды едва не случился пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал ННовый Владивосток.

В публикации говорится, что инцидент произошел на улице Надибаидзе. В квартиру, пробив дыру в стеклопакете окна, залетела петарда. От ее искр загорелись шторы и подушка.

К счастью, жильцы были дома и смогли быстро потушить огонь. Разбитое окно затянули пленкой. Пострадавших нет.

3 января жительница Липецка получила ожоги промежности и ягодиц от взорвавшейся под ней петарды. Причиной случившегося стала неудачная шутка партнера 26-летней девушки: мужчина подложил петарду прямо под свою спутницу, устройство сработало, когда она села на него.

В тот же день школьнику в Саратове взрывом петарды оторвало четыре пальца. У его товарища, которому петарда попала в лицо, произошло кровоизлияние в мозг, он получил перелом челюсти и многочисленные ожоги.

Ранее взрыв петарды повредил два автомобиля в Краснодаре.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами