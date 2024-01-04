Во Владивостоке пущенная с улицы петарда пробила стеклопакет и подожгла шторы

Во Владивостоке от неудачно пущенной петарды едва не случился пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал ННовый Владивосток.

В публикации говорится, что инцидент произошел на улице Надибаидзе. В квартиру, пробив дыру в стеклопакете окна, залетела петарда. От ее искр загорелись шторы и подушка.

К счастью, жильцы были дома и смогли быстро потушить огонь. Разбитое окно затянули пленкой. Пострадавших нет.

3 января жительница Липецка получила ожоги промежности и ягодиц от взорвавшейся под ней петарды. Причиной случившегося стала неудачная шутка партнера 26-летней девушки: мужчина подложил петарду прямо под свою спутницу, устройство сработало, когда она села на него.

В тот же день школьнику в Саратове взрывом петарды оторвало четыре пальца. У его товарища, которому петарда попала в лицо, произошло кровоизлияние в мозг, он получил перелом челюсти и многочисленные ожоги.

Ранее взрыв петарды повредил два автомобиля в Краснодаре.