В Чувашии более 30 человек пострадали в ДТП с загоревшимся автобусом

В Чувашии произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление Минздрава по Чувашской Республике.

Транспортное средство следовало из Нижнего Тагила в Тольятти, но в дороге съехало в кювет, перевернулось и воспламенилось.

Медики оперативно прибыли на место инцидента. В ДТП пострадали более 30 человек, 14 из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии, двоим медики помочь не смогли. Остальные наблюдаются амбулаторно.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь силами нескольких медицинских учреждений Чувашии, работают психологи», – сообщается в публикации.

В Минздраве призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее на Сахалине пьяный водитель протаранил остановку.