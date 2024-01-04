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Тяжелораненую четырехлетнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву

Гладков: тяжелораненую четырехлетнюю девочку перевезли из Белгорода в Москву

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МЧС РФ/РИА Новости

Пострадавшую при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) девочку смогли перевезти в Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, у четырехлетней девочки тяжелые травмы, она оказалась самым юным пациентом, который попал к врачам в результате обстрелов города. Однако ее состояние все же позволило транспортировать ее в столицу.

«Уверен в этом, что московские врачи помогут ей справиться с очень тяжелой ситуацией и окажут ей ту помощь, которая ей так необходима», — заключил Гладков.

Помимо этого стало известно, что четверо пострадавших во время атаки на центр Белгорода уже выписаны из больницы. Глава области добавил, что двух человек перевели из реанимации в общие палаты.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрелы Белгорода
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