Сотням граждан России пригрозили депортацией из Латвии

1167 гражданам Российской Федерации, многим из которых более 60 лет, пригрозили депортацией из Латвии. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

Уточняется, что выселить из страны планируют поровну женщин и мужчин. Уже 46 человек покинули страну.

«Депортация из Латвии грозит гражданам, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции», — говорится в публикации.

Также депортация грозит тем, кто не подал документы на получение ВНЖ для проживания в Латвии, и тем, кто не сдал экзамен по латышскому языку.

По словам главы УДГМ Майры Розе, процесс депортации российских граждан из страны будет сложным. Для начала они должны будут объяснить, почему они не покидают Латвию. В феврале эти объяснения планируют рассмотреть. В случае, если россияне будут отказываться покидать страну в течение месяца по собственной воле, их будет ждать принудительная высылка.

До этого президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к укреплению границы с Россией и Белоруссией.

Ранее Латвия вытеснила в Белоруссию двоих избитых мигрантов.