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Пострадавших при атаке ВСУ на Белгород начали выписывать из больницы

Гладков: четверо пострадавших при атаке ВСУ на центр Белгорода выписаны из больницы

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Четверо пострадавших во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на центр Белгорода выписаны из больницы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас в больницах находятся 66 человек, которые получили различные травмы во время обстрела. При этом самый маленький пациент — девочка с тяжелыми травмами, которую получилось перевезти в Москву. Губернатор уверен, что столичные врачи окажут ребенку всю необходимую помощь.

Глава области добавил, что двух человек перевели из реанимации в общие палаты.

«Все необходимые лекарственные препараты у нас есть, врачи на месте, все работают, все трудятся для того, чтобы помочь побыстрее вернуться жителям, получившим ранения, в свои семьи», — заверил Гладков.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

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Обстрелы Белгорода
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