На Сахалине пьяный водитель протаранил остановку, пострадал десятилетний ребенок

На Сахалине авария на остановке общественного транспорта закончилась уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. По версии следователей, пьяный 25-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего врезался в остановку, на которой транспорт ожидали люди.

В результате столкновения госпитализировали мужчину и десятилетнего ребенка, двух женщин медики спасти не смогли.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На данный момент россиянин задержан. Следователи проводят все необходимые следственные мероприятия.

Ранее в Бурятии опрокинулся автобус с 12 пассажирами.