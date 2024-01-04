В Казахстане автобус с пассажирами провалился в воронку возле шахты

В Казахстане автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области Баянаульского района. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона, пишет ТАСС.

Инцидент произошел 4 января около 01:25 (22:25 мск 3 января) на территории «Майкаинзолото» неподалеку от шахты Майкаинского рудника. Автобус провалился в очистное пространство, которое появляется при извлечении полезных ископаемых. Предварительная длина обвала — 150-200 метров, ширина — 500 метров, глубина — 150 метров.

Из самой шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет, отметили в ведомстве.

На месте происшествия организовали оперативный штаб, а также там находятся глава администрации Павлодарской области Асаин Байханов, руководство департамента по ЧС и местных исполнительных органов. С пострадавшими работают психологи.

К аварийно-спасательным работам привлекли силы и средства филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб «Майкаинзолото», местных исполнительных органов, а также спасателей департамента по ЧС. Всего работают 44 человека, 13 единиц техники и один беспилотник.

Ранее в Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами, есть пострадавшие.