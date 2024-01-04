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Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Москве

На северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции

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Телеканал 360/VK

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Отмечается, что потребителей сейчас переключают на резервную схему электроснабжения. Сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде дом 1/39, по данным МЧС, поступило в 05:44 (мск).

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции», — говорится в публикации.

Сведений о пострадавших не поступало.

Telegram-канал Baza сообщает, что в результате пожара без света и отопления остались жители более 20 многоэтажных домов. На месте в данный момент работают несколько экипажей пожарных. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

В ночь на 3 января сообщалось о сильном пожаре в подмосковной Баковке, в Одинцово.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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