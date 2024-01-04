В Минобороны России рассказали об очистке Мариуполя и его пригородов от мин

Российские саперы за три месяца обезвредили в Мариуполе и прилегающих к городу населенных пунктах 2 тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Как рассказали в министерстве, перед выходом на поиск мин саперы надевают специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Вес всей амуниции составляет почти 30 кг. Местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах опасные предметы, часто вызывают специалистов по разминированию.

Утилизация обнаруженных боеприпасов осуществляется на закрытом полигоне. Для этого используется метод подрыва. Саперы раскладывают взрывоопасные предметы в глубокой яме таким образом, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.

Помощник начальника сводного отряда разминирования с позывным «Грек» заявил, что в один из дней было уничтожено порядка 70 взрывоопасных предметов. По словам сапера с позывным «Дунай», во время сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя были найдены два гранатомета, два выстрела от РПГ, динамическая защита, взрыватели, кассетные боеприпасы, сигнальные мины, две гранаты — оборонительная и наступательная.

До этого сообщалось, что металлургический комбинат имени Ильича, расположенный в Мариуполе, запустил первые три цеха после завершения разминирования.

Ранее в Мариуполе полностью разминировали территорию завода «Азовмаш».