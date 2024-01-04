«Ласточка» из Нижнего Новгорода простояла на морозе два часа

Пассажиры поезда «Ласточка», который следовал по маршруту Нижний Новгород — Москва, простояли на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии. Об этом в Telegram пишет РЕН ТВ.

Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что поезд внезапно остановился в середине пути, в вагонах отключились свет и отопление. Пассажиров эвакуировали из последних вагонов в первые три. Поезд двинулся, но позднее снова остановился на станции «Петушки», где пассажиры простояли два часа у дверей состава.

Как сообщает Московская железная дорога, поезд уже прибыл в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа. Пассажирам оказывают медицинскую помощь.

По информации Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», предварительно, остановка «Ласточки» произошла из-за обледенения контактной сети.

До этого стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.