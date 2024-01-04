Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ласточка» из Нижнего Новгорода простояла на морозе два часа

Поезд «Ласточка» простоял на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии

close
100%
Shutterstock

Пассажиры поезда «Ласточка», который следовал по маршруту Нижний Новгород — Москва, простояли на морозе два часа из-за отсутствия электроэнергии. Об этом в Telegram пишет РЕН ТВ.

Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что поезд внезапно остановился в середине пути, в вагонах отключились свет и отопление. Пассажиров эвакуировали из последних вагонов в первые три. Поезд двинулся, но позднее снова остановился на станции «Петушки», где пассажиры простояли два часа у дверей состава.

Как сообщает Московская железная дорога, поезд уже прибыл в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа. Пассажирам оказывают медицинскую помощь.

По информации Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», предварительно, остановка «Ласточки» произошла из-за обледенения контактной сети.

До этого стало известно, что в Москве на станции метро «Печатники» столкнулись два поезда.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.

Все новости на тему:
Морозы в России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами