В США заявили, что приток незаконных мигрантов достиг абсолютного рекорда

Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США», — рассказали тележурналистам в американской таможенно-пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики.

С начала октября до конца декабря 2023 года число незаконных мигрантов превысило 785 тыс. человек, что также оказалось рекордным для такого периода времени.

В конце декабря губернатор пограничного с Мексикой штата Техас Грэг Эббот обвинил главу Белого дома Джо Байдена в уничтожении Соединенных Штатов через наводнение страны нелегальными мигрантами.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

Ранее Байдена раскритиковали за отдых на фоне кризиса с мигрантами.