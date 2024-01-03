Задержан четвертый подозреваемый в нападении на участников СВО в Челябинске

В Челябинске задержан четвертый подозреваемый в конфликте с военнослужащими из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержан четвертый подозреваемый в конфликте, который произошел ночью 1 января с участником СВО и местными жителями», — говорится в сообщении.

До этого в Челябинске нетрезвые мигранты напали на демобилизованных участников СВО. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

По словам руководителя проекта «Трезвые дворы» Александра Воложанина, слова которого приводит телеканал RT, нападавших было пятеро. Конфликт между ними и пострадавшими возник после того, как мигранты стали оскорблять одну из жен участников СВО и им сделали замечание. Затем подростки начали бить военнослужащих палками, пинать ногами и распылять в лицо газ из баллончиков.

В результате конфликта один из военных получил травму глаза.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».