В Праге неизвестный пришел к посольству РФ с воспламеняющейся жидкостью

В Праге неизвестный мужчина пришел к посольству России с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой. Об этом сообщает полиция Праги в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По информации правоохранителей, мужчина держит зажигалку и не идет на контакт.

«Мы работаем у посольства РФ, где неизвестный отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика», — говорится в сообщении.

До этого агентство Kyodo сообщало, что в Токио возле железнодорожной станции «Акихабара» неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих.

В результате нападения пострадали четыре человека, нападавшего задержали.

2 января в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена. Инцидент произошел в ходе массового мероприятия в Пусане.

Политика экстренно доставили в больницу Национального университета Пусана.

Ранее на нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии.