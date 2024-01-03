Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Праге неизвестный пришел к посольству РФ с воспламеняющейся жидкостью

Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ

close
100%
DAVID W CERNY/REUTERS

В Праге неизвестный мужчина пришел к посольству России с воспламеняющейся жидкостью и зажигалкой. Об этом сообщает полиция Праги в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По информации правоохранителей, мужчина держит зажигалку и не идет на контакт.

«Мы работаем у посольства РФ, где неизвестный отказывается идти на контакт. На место событий отправляем переговорщика», — говорится в сообщении.

До этого агентство Kyodo сообщало, что в Токио возле железнодорожной станции «Акихабара» неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих.

В результате нападения пострадали четыре человека, нападавшего задержали.

2 января в Южной Корее напали с ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена. Инцидент произошел в ходе массового мероприятия в Пусане.

Политика экстренно доставили в больницу Национального университета Пусана.

Ранее на нидерландского политика, критикующего поставки оружия Украине, напали в Бельгии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами