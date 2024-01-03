В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих

В Токио возле железнодорожной станции «Акихабара» неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в результате нападения пострадали четыре человека, нападавшего задержали.

В 2008 году на этой же станции мужчина совершил аналогичное нападение с ножом на прохожих.

До этого в Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда.

2 января в Южной Корее напалис ножом на лидера оппозиционной партии Ли Чже Мена. Инцидент произошел в ходе массового мероприятия в Пусане.

Во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к Ли Чжэ Мену с просьбой дать автограф и внезапно ударил его в шею ножом.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.