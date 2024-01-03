ВСУ обстреляли село Замостье под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Замостье в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа», — уточнил глава региона.

Он обратил внимание, что по предварительным данным, пострадавших нет. Осколки украинских снарядов повредили магазин: выбили в здании окна и посекли фасад. На место происшествия направили оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли Шебекино. Один из снарядов попал в административное здание предприятия и выбил окна. В ноябре ВСУ обстреляли «Биохимтекс» из реактивной системы залпового огня «Град».

До этого Гладков сообщал, что после обстрела со стороны Украины зафиксировали повреждения различной степени в четырех частных жилых домовладениях в Шебекино.

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