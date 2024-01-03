В Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, авария произошла в Болотнинском районе области около 14:50 часов (10:55 часов МСК). 44-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Ractis, двигался со стороны Кемерово в Новосибирск. На 109-м км трассы он не справился с управлением при обгоне и столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, двигавшимся по встречной полосе. Кроссовером управлял мужчина 1969 года.

«В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Huindai скончался в районной больнице не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.

До этого в Госавтоинспекции по Тульской области сообщали, что в регионе свыше 20 автомобилей столкнулись на автотрассе М-4 «Дон» из-за снегопада и плохой видимости.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.