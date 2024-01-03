Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, произошел взрыв

IRNA: в Иране произошел взрыв у кладбища, где похоронен генерал Сулеймани

close
100%
Reuters

Взрыв произошел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к захоронению генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

Позже стало известно о втором взрыве. По словам главы службы экстренной помощи Кермана, 15 человек получили ранения. Власти Ирана пока не раскрыли причины взрыва.

Сулеймани попал под удар американской армии в 2020 году. В ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их назвали причастными к организации нападения на американское посольство 31 декабря 2019 года.

До этого стало известно, что суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за ликвидацию Сулеймани.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами