В Иране рядом с кладбищем, где похоронен Сулеймани, произошел взрыв

Взрыв произошел в иранском городе Керман на дороге, ведущей к захоронению генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство IRNA.

Позже стало известно о втором взрыве. По словам главы службы экстренной помощи Кермана, 15 человек получили ранения. Власти Ирана пока не раскрыли причины взрыва.

Сулеймани попал под удар американской армии в 2020 году. В ночь на 3 января США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их назвали причастными к организации нападения на американское посольство 31 декабря 2019 года.

До этого стало известно, что суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за ликвидацию Сулеймани.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.