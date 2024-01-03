Губернатор Гусев рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Петропавловке

В результате схода боеприпаса с самолета Воздушно-космических сил России в Петропавловке в Воронежской области пострадали четыре человека, они обратились за помощью к врачам с легкими травмами. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он заверил, что на месте уничтоженных снарядом домов власти соорудят девять новых. Он поручил привлечь строителей со всей Воронежской области.

Кроме того, региональные власти компенсируют пострадавшие автомобили, таковых пять, также поврежден один трактор. Отстроят разрушенные хозпостройки, восстановят кровлю и окна местной школы, дома культуры и здания поселковой администрации, добавил Гусев.

Напомним, 2 января Министерство обороны России сообщило, что нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС).

По словам главы Острогожского района Сергея Хорошилова, в дома поселка Петропавловка уже вернули газ с теплом и светом после нештатного схода боеприпаса.

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