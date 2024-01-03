Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области

Взрывы раздаются в Харьковской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В Харьковской области взрывы», — говорится в публикации.

С 11:12 (мск) в Харьковской области раздается сигнал воздушной тревоги.

В ночь на 3 января произошли взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове. За несколько минут до них была отменена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.