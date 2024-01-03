За сутки 2 января Белгородскую область обстреляли более 50 раз

В течение суток 2 января по Белгородской области, включая сам Белгород, ВСУ выпустили более полусотни снарядов, есть разрушения и пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, несовместимые с жизнью осколочные ранения получил один человек: мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд РСЗО «Ольха». От того же взрыва пострадали еще 11 человек, из них госпитализированы трое, остальные после осмотра и оказания помощи отпущены домой. Повреждены 64 частных домовладения, 7 квартир в 6 домах, 44 транспортных средства.

Кроме того, были обстреляны село Журавлевка, село Нехотеевка, поселок Разумное, поселок Северный, село Солоти, село Заречье-Первое, село Козинка, село Колотиловка, село Новая Таволжанка, поселок Красное, город Шебекино и ряд других населенных пунктов. Для атак со стороны ВСУ использовались минометы, ствольная артиллерия, БПЛА и ракетные системы залпового огня. Работала российская ПВО, часть снарядов и дронов была сбита.

3 января утром над Белгородской областью сбили 12 ракет.

3 января в результате обстрела ВСУ в Белгородской области получила ранение девочка-подросток.

Ранее ОБСЕ не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду.