В Курской области 17 домов остались без отопления из-за аварии

В городе Железногорск в Курской области 17 многоквартирных домов остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Утром 3 января чиновник информировал, что Вооруженные силы Украины ударили с воздуха по Железногорскому району. Это привело к повреждению подстанции, также несколько населенных пунктов остались обесточенными.

Старовойт заверил, что последствия атаки в настоящее время устраняются, идет подключение по резервной схеме домов, оставшихся без электричества.

«По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», — добавил Старовойт.

Других подробностей, в том числе о возможных пострадавших, он не привел.

29 декабря стало известно, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины в небе над Курской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.