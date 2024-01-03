В Курской области 17 домов остались без отопления из-за аварии

В городе Железногорск в Курской области 17 многоквартирных домов остались без отопления в результате порыва теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Утром 3 января чиновник информировал, что Вооруженные силы Украины ударили с воздуха по Железногорскому району. Это привело к повреждению подстанции, также несколько населенных пунктов остались обесточенными.
Старовойт заверил, что последствия атаки в настоящее время устраняются, идет подключение по резервной схеме домов, оставшихся без электричества.
«По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», — добавил Старовойт.
Других подробностей, в том числе о возможных пострадавших, он не привел.
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