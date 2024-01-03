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Четверть преступлений в России совершается через интернет

В Генпрокуратуре заявили, что 26,5% преступлений совершались с помощью интернета

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Pexels

Четверть всех преступлений в России совершается с помощью интернета. Об этом со ссылкой на статистику Генпрокуратуры сообщает ТАСС.

Из 1,8 млн преступлений, зарегистрированных в стране в период с января по ноябрь 2023 года, интернет использовался преступниками в 477 тыс. случаев (26,5%).

При более расширительном трактовании IT-преступлений (действия в интернете, соцсетях и мессенджерах, телефонные мошенничества, хищения средств с банковских карт, преступления с использованием электронных платежных систем для онлайн покупок, преступления в даркнете, хакерские взломы) их число увеличивается до трети: 614,8 тыс. случаев.

Большая часть среди них (324 тыс. случаев) — мошенничества.

«За неполный прошлый год число зарегистрированных IT-преступлений выросло на 30%, а IT-мошенничеств — на 40%», — отмечается в публикации.

3 декабря эксперт рассказал, чем опасен взлом «умной» зубной щетки и других домашних устройств.

8 ноября сообщалось, что бездомный из Тюмени познакомился с женщиной в интернете, обокрал ее и взял в заложники.

Ранее россиян предупредили о новой волне интернет-мошенничества на тему армии.

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