Девочка-подросток получила ранение в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Девочка-подросток получила ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 14-летняя девочка получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Медики ее осмотрели и отпустили домой на амбулаторное лечение, госпитализация ей не понадобилась.

Также в селе были выявлены незначительные повреждения в восьми домах: выбиты окна, посечены фасады, кровля. Повреждена линия электропередачи, рассказал Гладков.

Также губернатор сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 3 января уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «ТОЧКА-У» и шесть ракет РСЗО «ОЛЬХА».

В ночь на 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.