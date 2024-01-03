«Отвоевали места»: россиянам продали билеты на поезд в несуществующий вагон

Части пассажиров поезда «Орлан», 2 января следующего из Челябинска в Екатеринбург, продали билеты в несуществующий вагон. Об этом сообщает kp.ru.

Неприятную новость, по словам одного из пассажиров, им сообщили, когда в поезд уже заходили люди.

«Кто-то сказал, что раз одного вагона нет, то все могут занимать места без привязки к билетам. В итоге наши места заняли люди, у которых такие же места, но в том вагоне, которого нет. Нам чуть драться не пришлось за свои места. Кое-как отвоевали!» — поделился собеседник СМИ.

По его словам, первую половину пути все проходы были переполнены людьми, так как все, кто приобрел билеты на тот поезд, постарались уехать, несмотря на нехватку мест.

В пресс-службе Свердловской пригородной компании подтвердили, что дневной поезд из Челябинска в Екатеринбург отправился в составе двух, а не трех вагонов. Причиной случившегося сотрудник назвал технические неполадки. В транспортной компании принесли извинение пассажирам, вынужденным терпеть неудобства.

Ранее в новосибирской электричке учителя из-за конфликта с мужчиной забрала полиция.