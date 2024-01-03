Губернатор Белгородской области рассказал о количестве обстрелов в Белгороде утром

Два обстрела зафиксировано с утра в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона подчеркнул, что ситуация в городе «продолжает оставаться напряженной».

«С утра было два обстрела. ПВО сработали», — написал он.

По словам губернатора, подомовой обход и восстановительные работы будут проведены после рассвета.

«Будем смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады», — отметил Гладков.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище.

Ночью 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.