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В Госдуме выступили за бесплатные катки для участников спецоперации

Депутат Хамитов призвал сделать катки бесплатными для участников СВО и их семей

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Пресс-служба Парка Горького

Депутат Государственной думы Амир Хамитов в интервью РИА Новости предложил сделать вход на катки бесплатным для малообеспеченных и многодетных семей, а также для участников специальной военной операции и членов их семей.

«Считаю правильным сделать вход на катки бесплатным для малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми и взрослыми, которые имеют особенности здоровья и развития, не препятствующие такому отдыху. И, конечно же, для участников спецоперации и членов их семей», — сказал он.

По мнению депутата, новогодние праздники в России часто ассоциируются только с застольями, длящимися несколько дней подряд, поэтому можно показать и альтернативный способ времяпровождения, в том числе и семейного.

«Гораздо лучше, приятнее и полезнее заниматься спортом, чем снова и снова предаваться излишествам за столом», — считает парламентарий.

Хамитов отметил, что катание на коньках — прекрасный вид активного и здорового отдыха, который способен принести множество положительных эмоций.

«Наша задача как представителей власти — предоставить равный доступ к возможностям активного отдыха всем желающим, независимо от их материального положения», — добавил он.

Депутат указал, что это инициатива поспособствует массовому интересу к катанию на коньках.

До этого сообщалось, что на Ямале с 1 января 2024 года участники СВО и их семьи смогут получить социальную выплату или строительство жилья.

Ранее Путин продлил право на кредитные каникулы для участников СВО и их семей.

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