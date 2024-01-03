Сгоревший в токийском аэропорту лайнер получил от диспетчера разрешение на посадку

Посадка лайнера авиакомпании JAL в токийском аэропорту, после которой произошло столкновение самолетов на взлетно-посадочной полосе, проходила после того, как экипаж самолета получил разрешение на посадку и продублировал его. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

«После столкновения самолета JAL с самолетом береговой охраны Японии в аэропорту Ханэда член экипажа JAL подтвердил получение разрешение на посадку от диспетчера на слушаниях в компании», — говорится в публикации.

2 января в токийском аэропорту Ханэда пассажирский лайнер Airbus A350, прибывающий из Саппоро, столкнулся с самолетом береговой охраны Bombardier DHC8-300. Борт готовился к вылету в регионы, пострадавшие от землетрясения, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. Пять человек, находившиеся в ведомственном самолете, получили смертельные ранения. Как минимум 17 из 379 человек из второго самолета были ранены, но смогли спастись из горящей машины.

Ранее в Японии произошла серия землетрясений, одно из которых было самым сильным для страны за последние пять лет.