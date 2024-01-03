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Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде

Губернатор Гладков сообщил о сирене ракетной опасности

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Global Look Press

В Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона также посоветовал людям избегать нахождения у окон, найти безопасные помещения, такие как коридоры, ванные комнаты, туалеты или кладовые, в случае, если люди находятся в помещении.

Тем же, кто был на улице, рекомендуется искать убежище или другое безопасное место.

Сегодня ночью уже работала система ПВО в Белгородском районе. Было сбито 9 ракет. В Минобороны добавили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

Ранее ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным Telegram-канала Shot, обстрел велся по Соборной площади. Пострадали Гражданский проспект, улица Богдана Хмельницкого и здание универмага на улице Попова. В центре города сгорело несколько автомобилей. Mash сообщил, что ВСУ ударили в районе ТЦ «Маяк», где традиционно проводятся новогодние мероприятия и расположено правительство области.

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы.

В ООН заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Они должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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Обстрел Белгорода
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