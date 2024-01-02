Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США более полусотни мормонов отравились угарным газом во время службы

NBC News: более 50 членов мормонской общины в Юте отравились угарным газом

close
100%
Gene J. Puskar/AP

Более 50 членов мормонской общины штата Юта, США отравились угарным газом во время церковной службы. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным канала, у 54 членов общины, посетивших Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в штате Юта, зафиксированы признаки отравления угарным газом.

Причиной утечки, как предполагают в церкви, стала неисправность системы отопления здания. В настоящее время учреждение закрыто.

До этого семь следователей по делу о крушении поезда в Огайо отравились токсинами.

В феврале прошлого года в Огайо сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами. В 14 загоревшихся вагонах перевозился винилхлорид. Этот газ является чрезвычайно огнеопасным и может стать причиной взрыва, при этом выделяя ядовитые угарный газ, хлороводород и фосген. В результате аварии опасные химические вещества попали в воздух, воду и почву.

Ранее церковь мормонов в США была оштрафована из-за сокрытия инвестпортфеля на $100 млрд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами