В США более полусотни мормонов отравились угарным газом во время службы

Более 50 членов мормонской общины штата Юта, США отравились угарным газом во время церковной службы. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным канала, у 54 членов общины, посетивших Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в штате Юта, зафиксированы признаки отравления угарным газом.

Причиной утечки, как предполагают в церкви, стала неисправность системы отопления здания. В настоящее время учреждение закрыто.

До этого семь следователей по делу о крушении поезда в Огайо отравились токсинами.

В феврале прошлого года в Огайо сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами. В 14 загоревшихся вагонах перевозился винилхлорид. Этот газ является чрезвычайно огнеопасным и может стать причиной взрыва, при этом выделяя ядовитые угарный газ, хлороводород и фосген. В результате аварии опасные химические вещества попали в воздух, воду и почву.

Ранее церковь мормонов в США была оштрафована из-за сокрытия инвестпортфеля на $100 млрд.