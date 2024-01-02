В США пастор пытался окунуть человека во фритюрницу из-за неуважения к его жене

Пастор из города Хай-Пойнт, Северная Каролина, пытался окунуть коллегу жены во фритюрницу в McDonald's. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на отчет полиции.

По данным правоохранителей, супруга нападавшего работала менеджером-стажером в McDonald's и пожаловалась ему на неуважение коллег. После этого 57-летний Дуэйн Уэйден пришел на работу к своей жене и, предположительно, толкнул повара головой в сторону фритюрницы и ударил его по лицу.

Сотрудникам пришлось оттаскивать его от пострадавшего, который «получил серьезный ушиб лба и правого глаза, а также царапины на шее». Супругу Уэйдена после инцидента уволили.

До этого работницу американского ресторана Chipotle удерживали и избивали два буйных клиента после того, как она попросила плату за дополнительную курицу. Получив травмы на рабочем месте, потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Злоумышленников задержали и предъявили им обвинения в нападении.

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