Жителей ЦФО предупредили об аномальных морозах

Крепкие морозы нагрянут в большинство регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 3 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждения местных гидрометеоцентров и региональных управлений МЧС.

Согласно имеющейся информации, во Владимирской, Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях ожидается до -30...-35 °C.

Как указывается в материале, в Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях прогнозируется до -25...-27 °C, в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях столбики термометров опустятся до -23 °C, в Белгородской — -16 °C.

Накануне Гидрометцентр России сообщал, что в Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней прогнозируется аномально низкая температура. Столбик термометра опустится на 7–12 °C ниже климатической нормы, также ожидается гололедица. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке.