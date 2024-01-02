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В Киеве демонтировали якобы взломанные российскими хакерами веб-камеры

СБУ обвинила хакеров из РФ во взломе камер для слежки за работой ПВО в Киеве

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Michael Kuenne/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что российские хакеры якобы взломали несколько веб-камер в Киеве и выдали российским спецслужбам доступ к трансляции и управлению углом обзора этих устройств. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным службы, веб-камеры следили за работой украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице в ходе воздушной атаки 2 января. Помимо прочего, оптические устройства якобы транслировали обстановку на локациях критической инфраструктуры города.

В ведомстве рассказали, что дежурные камеры, установленные в жилых комплексах, оказались «взломаны российскими спецслужбами». Кроме того, с начала спецоперации СБУ заблокировала работу порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ударов.

«СБУ по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры», — заключается в материале.

Перед этим бывший офицер СБУ Олег Стариков заявил, что Россия создает над Украиной мощную группировку спутников, которая позволит осуществить перехват всех западных ракетных комплексов, имеющихся у Киева.

Ранее российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.

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