Консульство не получало данных о пострадавших россиянах после взрыва в Нью-Йорке

Данных о пострадавших после взрыва на острове Рузвельта в Нью-Йорке россиянах пока не поступало. Об этом заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Александр Захаров в эфире телеканала «Россия-24».

«[Информации] о каких-то пострадавших, тем более россиянах, <...> не поступало», — пояснил дипломат.

По его словам, Российская Федерация проводит неотрывный мониторинг обстановки после инцидента на острове и продолжит внимательное наблюдение.

Незадолго до этого на острове Рузвельта в Нью-Йорке наблюдались перебои с подачей электроэнергии после серии мелких взрывов. По имеющимся данным, сообщения о взрывах стали поступать в полицию около 6:00 утра по местному времени. Жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Куинс в Нью-Йорке пожаловались на сильный шум. Люди утверждали, что их дома как будто бы дрожали. Уточняется, что ситуация привела к замедлению передвижения наземного транспорта в затронутых районах.

Ранее мэр Нью-Йорка обвинил крыс в массовом бегстве людей из города.