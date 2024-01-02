В Киеве полностью восстановили электроснабжение

Киевская городская администрация сообщила в Telegram-канале о полном восстановлении электроснабжения в Киеве после взрывов.

«По состоянию на 16:00 (17:00 мск) в столице полностью восстановлено электроснабжение», — сказано в сообщении.

Утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что света частично не было в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Позднее взрывы в Киеве возобновились. При этом на всей территории Украины, в том числе и в столице, объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров.

Воздушная тревога на всей территории Украины 2 января продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.