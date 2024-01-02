Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве полностью восстановили электроснабжение

В Киеве полностью восстановили электроснабжение после взрывов

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Киевская городская администрация сообщила в Telegram-канале о полном восстановлении электроснабжения в Киеве после взрывов.

«По состоянию на 16:00 (17:00 мск) в столице полностью восстановлено электроснабжение», — сказано в сообщении.

Утром 2 января в Киеве произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что света частично не было в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Позднее взрывы в Киеве возобновились. При этом на всей территории Украины, в том числе и в столице, объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров.

Воздушная тревога на всей территории Украины 2 января продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами