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В Кривом Роге на Украине произошли взрывы

«Страна.ua»: в Кривом Роге на Украине произошли взрывы

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Shutterstock

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что о взрыве в городе сообщили паблики. С 16:30 мск в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

До этого сообщалось, что в результате взрывов в городе Никополь Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие.

Воздушная тревога на всей территории Украины 2 января продолжалась почти 3,5 часа и была наиболее длительной за последнее время.

Утром во вторник в украинской столице произошла серия взрывов, в результате которых нарушилось электроснабжение города. Компания ДТЭК позже уточнила, что частично нет света в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. Издание «Страна.ua» предположило, что электроэнергию могли отключить превентивно.

Telegram-канал «Военное дело» также сообщал, что в Киеве уничтожен подземный бункер с заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее почти 260 тысяч киевлян остались без света после взрывов.

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