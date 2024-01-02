В Амурской области зафиксировали два случая кори

Два завозных случая кори зафиксировали в столице Амурской области — Благовещенске. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram.

«Зарегистрировано два завозных случая кори», — отмечается в публикации.

По информации ведомства, за контактными лицами сейчас ведется врачебное наблюдение. Ситуация взята на контроль.

«Проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», — добавили в управлении.

Как указывается в сообщении, медучреждения Приамурья имеют необходимый запас вакцины против кори и иммуноглобулина для локализации очагов заболевания. Всем жителям Амурской области Роспотребнадзор порекомендовал при первых признаках болезни оставаться дома и вызывать врача.

В конце декабря Telegram–канал Mash сообщал, что на юридическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова зафиксировали вспышку кори.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова заявила, что вирусы завезли в Россию из 16 стран.