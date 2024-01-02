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На острове Рузвельта в Нью-Йорке прогремели взрывы

На острове Рузвельта в Нью-Йорке начались перебои с электричеством после взрывов

На острове Рузвельта в Нью-Йорке наблюдаются перебои с подачей электроэнергии после серии мелких взрывов. Об этом сообщает ABC7.

По данным издания, сообщения о взрывах стали поступать в полицию около 6:00 утра по местному времени. Жители острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Куинс в Нью-Йорке пожаловались на сильный шум. Люди утверждали, что их дома будто бы дрожали.

Как передает ABC7, улицы в указанных районах не перекрывались, однако там скопилось большое количество правоохранителей и спасателей.

Данных о пострадавших на данный момент нет. Уточняется, что ситуация привела к замедлению передвижения наземного транспорта в затронутых районах.

В конце ноября на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, произошел взрыв.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявляла, что власти не видят свидетельств того, что произошедшее является террористическим актом.

Ранее в Нью-Йорке сотни тысяч людей встретили 2024 год на Таймс-сквер.

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