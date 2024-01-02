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В Вильнюсе после взрыва загорелся жилой многоквартирный дом

15 min: в Вильнюсе после взрыва загорелся жилой дом, четыре человека ранены

Пятиэтажный жилой дом загорелся в Вильнюсе после взрыва. Причина возгорания пока не установлена, сообщает литовский портал 15 min со ссылкой на заявление представителя департамента пожарной безопасности и спасения страны Эдиты Зданявичене.

«Четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу», — заявила представитель ведомства.

По предварительным данным, очаг пожара находился на втором этаже здания, именно оттуда огонь распространился на квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем охватил обе стороны здания.

Сообщается, что в результате возгорания была повреждена конструкция дома, обрушился потолок между четвертым и пятым этажами.

На данный момент пожар потушен. Его возможной причиной издание называет утечку газа, которая и привела к взрыву, однако точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в многоквартирном доме в Дагестане взорвался газ.

Ранее в одной из пекарен Ставрополя произошел взрыв газовых баллонов.

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