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«Зимняя радуга» появилась в небе над Подмосковьем

В Московской области заметили редкое оптическое явление эффект гало

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Global Look Press

Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффект гало, появилось днем 2 января в небе над Московской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточнили, что эффект гало, который еще называют «три Солнца», — это вторичное свечение, обычно в форме круга.

Его вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.

Преломляемый ледяными кристаллами свет разлагается в спектр, что делает его похожим на «зимнюю радугу».

В конце ноября 2023 года стало известно, что жители Москвы смогут увидеть редкое северное сияние. Причиной возникновения редкого природного явления над столичным регионом стала мощная магнитная буря.

До этого небо над Уралом и Сибирью было освещено кроваво-красным полярным сиянием. Видели его также в Крыму, Донбассе, на Кавказе, в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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