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Пассажиры засняли видео из салона горящего в Токио самолета

Появилось видео из салона самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Токио

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Issei Kato/Reuters

Пассажиры засняли видео из салона горящего в аэропорту Токио самолета Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines. Кадры распространили СМИ.

На видео видно, как люди экстренно эвакуируются на улицы. Известно, что в кратчайшие сроки удалось вызволить из горящего судна более 360 человек.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Токио, предположительно, в результате столкновения с самолетом береговой охраны в небе.

Пассажирское судно следовало из города Саппоро на севере Японии в Токио. По данным телеканал NHK, всех людей, находящихся на борту, удалось эвакуировать.

На распространенных кадрах видно, как самолет полностью выгорел, а клубок черного дыма летит по воздуху. Информации о возможных пострадавших не приводится.

18 декабря сообщалось, что вылетевший в Ереван Boeing 737 вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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