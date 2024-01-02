Японский самолет загорелся во время посадки в аэропорту Токио

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся во время посадки в аэропорту Токио, предположительно, в результате столкновения с самолетом береговой охраны в небе. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что воздушное судно следовало из города Саппоро на севере Японии в Токио.

По данным телеканала, всех пассажиров и членов экипажа самолета Japan Airlines удалось эвакуировать.

На распространенных кадрах видно, как пламя полностью уничтожило судно, клубок черного дыма распространяется по воздуху.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

22 декабря сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

18 декабря вылетевший в Ереван Boeing 737 вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.