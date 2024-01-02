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В Турции задержали десятки человек по подозрению в работе на Израиль

TRT Haber: в Турции задержали 33 человека по подозрению в работе на Израиль

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РИА «Новости»

Турецкая полиция задержала 33 человека по подозрению в работе на спецслужбы Израиля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По данным вещателя, операция по задержанию проводилась в восьми провинциях страны, большинство подозреваемых задержаны в Стамбуле.

В настоящее время столичная прокуратура расследует работу спецслужб Израиля в Турции, говорится в сообщении.

Там отмечается, что суд выдал ордера на задержание 46 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу еврейского государства. Они, как сообщает телеканал, следили за иностранными гражданами и планировали их похищения.

«Задержания 33 человек были проведены по 57 адресам. Поиски еще 13 продолжаются», – сообщил телеканал.

В начале декабря в Израиле заявили о готовности уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции.

На это власти Турции ответили, что не позволят спецслужбам Израиля вести у себя операции против ХАМАС.

Ранее лидеры ХАМАС тайно встретились в Турции для обсуждения войны с Израилем.

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