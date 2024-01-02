В Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без света после взрывов

Почти 260 тысяч потребителей остались без электричества в Киеве после серии взрывов. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что вышло из строя оборудование подстанций в Киевской области. В настоящее время света нет в Бучанском и Вышгородском районах Киева. Кроме того, наблюдались временные нарушения в работе ГЭС.

При этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что применения графиков отключения для всех жителей Украины не будет.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Сообщения о взрывах в украинской столице стали поступать с вечера 1 января. По словам мэр Киева Виталия Кличко, после одного из взрывов в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.

Чуть позже очевидцы сообщили, что в Киеве прогремели не менее шести новых взрывов.

Ранее появились кадры пожара в Киеве, где, предположительно, горит салон Tesla.