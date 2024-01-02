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Опрос показал, сколько россиян испытывают стресс после праздников

SuperJob: 62% россиян испытывают стресс, возвращаясь на работу после праздников

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Около 62% россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних каникул. Подобной информацией поделился сервис SuperJob, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно опросу, стрессу не подвержен только каждый третий сотрудник. Отмечается, что спокойно возвращаются к работе после праздников те, кому нравится его профессия.

Как показало исследование, 23% россиян даже не пытаются снизить стресс от возвращения к работе после отдыха. 7% с первого дня уходят в работу с головой. Еще 5% прибегают к самовнушению и медитации. По 3% стараются больше спать и заниматься физическими нагрузками.

По данным сервиса, в опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных граждан. Даты его проведения не уточняются.

До этого психолог поделилась советами, как создать праздничное настроение и снизить стресс перед торжествами.

В декабре президент России Владимир Путин рассказал, что чувство долга помогает ему справляться с давлением и стрессом.

Ранее психолог рассказала, что стресс может быть полезным в некоторых ситуациях.

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