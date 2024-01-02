В Херсонской области заявили о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

В Херсонской области наблюдаются необычные природные явления после разрушения украинскими частями Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

«<…> В этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что в их числе: колебания уровня Азовского моря и изменение его солености, частые сильные ветра, увеличение популяции медуз. Губернатор отметил, что ему пока не известно о публикации экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища. По словам главы региона, связаны ли эти явления с катастрофой на ГЭС, предстоит ответить ученым.

Сальдо подчеркнул, что в оценке ущерба от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС местные власти работают совместно с федеральными, совпадая в оценках.

В середине декабря губернатор Херсонской области заявил, что плотину, разрушенную в результате ракетных ударов ВСУ, можно восстановить с использованием современных технологий и на основе сохранившихся проектных документов.

Ранее в Херсонскую область впервые приехал представитель европейских СМИ.