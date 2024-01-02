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Еще в нескольких районах Киева пропал свет после взрывов

В Киеве частично пропал свет в Бучанском и Вышгородском районах

Еще в нескольких районах Киева пропал свет. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах», — говорится в сообщении.

Энергетики добавили, что ситуация в городе в настоящий момент не позволяет вернуть свет горожанам.

До этого сообщалось, что света частично нет в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах украинской столицы. В ДТЭК пообещали вернуть свет, когда позволит ситуация с безопасностью. В связи с этим издание «Страна.ua» предположило, что электричество в упомянутых районах могли отключить превентивно.

Ночью 2 января в Киеве прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога. В Деснянском и Голосеевском районах украинской столицы было зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов.

Утром взрывы возобновились. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о найденном обломке ракеты.

Кроме того, сообщалось, что взрывы произошли также в Харьковской и Кировоградской областях.

Ранее на востоке Украины взрыв повредил теплоэлектростанцию.

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