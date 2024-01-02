В ГД предрекли судьбу «Северных потоков» в 2024 году

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» вряд ли возобновят свою работу в 2024 году. Об этом в беседе с «Лентой.ру»

заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Мне видится, что, безусловно, проект выгоднее восстановить. Конечно же, не сейчас и не уверен, что в 2024 году», — отметил он.

По словам Ананских, пока не будет уверенности в том, что найден виновник подрывов, никто проект восстанавливать не будет. Он обратил внимание, что это «собственность не России», а международного консорциума.

Первый зампредседателя комитета ГД усомнился, что в 2024 году «Северные потоки» начнут работать на полную мощность. При этом он подчеркнул крайнюю заинтересованность Европы в поставке энергоносителей из России.

Ананских добавил, что пока существует «огромное недопонимание» между РФ и ЕС, «Северные потоки» восстанавливаться не будут. На это можно рассчитывать в том случае, если «ситуация изменится».

В конце октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал причастных к подрыву на «СП».

Ранее в ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков».