Глава французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом. Об этом политик написал на свой странице в социальной сети X.

По словам Асселино, в ФРГ нарастает восстание фермеров. СМИ же скрывают этот бунт, причинами которого являются прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Европейского союза.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

До этого Асселино заявил, что регулярное введение новых пакетов санкций против России говорит о том, что ранее принятые рестрикции не работают.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.