Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политик Асселино: СМИ Германии скрывают бунты фермеров против импорта с Украины

Политик Асселино: СМИ молчат о бунтах фермеров ФРГ против импорта с Украины

close
100%
Christophe Ena/AP

Глава французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино заявил, что фермеры в ФРГ бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны, но средства массовой информации умалчивают об этом. Об этом политик написал на свой странице в социальной сети X.

По словам Асселино, в ФРГ нарастает восстание фермеров. СМИ же скрывают этот бунт, причинами которого являются прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Европейского союза.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

До этого Асселино заявил, что регулярное введение новых пакетов санкций против России говорит о том, что ранее принятые рестрикции не работают.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами