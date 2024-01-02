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Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие

Маск спрогнозировал, что 2024 год станет безумнее предыдущих

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что наступивший год будет хуже, чем предыдущие. Об этом предприниматель написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

Маск, отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, на какой год можно рассчитывать после «четырех лет сумасшествия», спрогнозировал, что 2024 год будет еще «более безумным».

Ранее кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что «идеальным» вице-президентом для него мог бы стать американский предприниматель Илон Маск.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США. По словам депутата, у бизнесмена существует «исторический шанс».

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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