Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие

Американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что наступивший год будет хуже, чем предыдущие. Об этом предприниматель написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

Маск, отвечая на вопрос пользователя соцсети о том, на какой год можно рассчитывать после «четырех лет сумасшествия», спрогнозировал, что 2024 год будет еще «более безумным».

Ранее кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что «идеальным» вице-президентом для него мог бы стать американский предприниматель Илон Маск.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску стоит рассмотреть возможность своего участия в президентских выборах в США. По словам депутата, у бизнесмена существует «исторический шанс».

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.